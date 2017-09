La Convention de Minamata sur le mercure basée à Genève

Le secrétariat de la Convention de Minamata sur le mercure sera basé à Genève. Les quelque 150 Etats réunis à Genève l'ont décidé samedi au terme de longues négociations.

'La venue du secrétariat de la Convention de Minamata va renforcer Genève comme centre de la gouvernance environnementale mondiale', s'est réjoui Marc Chardonnens, président de la COP et directeur de l'Office fédéral de l'environnement. La Suisse, qui a avec la Norvège initié l'accord sur le mercure, était la seule candidate.

La convention vise à réduire au niveau mondial les émissions de mercure, sa production et son utilisation, en particulier dans la fabrication de produits et lors de processus industriels. D'ici 2020, des produits utilisant du mercure comme des thermomètres devront avoir disparu.

Les concentrations les plus importantes sont observées dans les activités minières pour l'extraction de l'or. Plus de quinze millions de travailleurs et leurs proches sont directement exposés. D'ici 2032, le mercure ne devra plus être utilisé dans ce type d'activités.

'Les mesures de réduction des émissions de mercure dangereuses pour la santé et l'environnement peuvent débuter', a relevé Marc Chardonnens au terme de la conférence. La Suisse continuera de s'engager pour la Convention de Minamata, en particulier par le biais de la contribution de pays hôte d'un million de francs par année.

Signée en 2013, la Convention est entrée en vigueur en août dernier. Elle porte le nom d'une ville japonaise où un déversement industriel de mercure a provoqué, surtout dans les années 50, des troubles neurologiques chez de nombreuses personnes pendant des décennies.

Plus de 1300 délégués ont participé à la COP1, dont deux présidents et près de 80 ministres. Au total, 154 pays sont présents à Genève, dont 128 signataires parmi lesquels figurent plus de 90 Etats parties.

