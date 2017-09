Les indépendantistes catalans occupent les bureaux de vote

Des occupations pacifiques ont eu lieu vendredi soir dans des dizaines d'écoles en Catalogne où les séparatistes ont prévu un référendum d'autodétermination dimanche. Face à des milliers de supporters, leur dirigeant a promis de défendre leur droit au 'respect'.

'En ces moments incroyablement intenses et très émouvants, nous sentons que notre rêve est à portée de main', a lancé à la foule le président régional catalan Carles Puigdemont, lors de ce dernier meeting de campagne. Quelque dix mille personnes réunies ont chanté et scandé 'Votarem', 'nous voterons' en catalan.

Au son d'un orchestre, des participants ont formé le slogan 'le référendum est la démocratie' en lettres blanches sur scène devant une foule en liesse, au sein de laquelle de nombreuses personnes arboraient le drapeau jaune et rouge de la région.

Le face-à-face entre Madrid qui juge la consultation illégale et les séparatistes en Catalogne s'est rapproché vendredi de son paroxysme. En dépit des menaces de sanctions, d'amendes, de perquisitions, de mises en examen, les indépendantistes vont de l'avant, même si la région de 7,5 millions d'habitants est profondément divisée sur le sujet. Car si une bonne moitié des Catalans ne souhaite pas l'indépendance, plus des deux tiers veulent un référendum légal.

Esprit 'festif'

Vendredi soir, à J-2, des 'comités de défense du référendum' s'étaient organisés, quartier par quartier. Ils ont distribué des consignes que l'AFP a pu consulter, par le biais du réseau social Telegram, invitant notamment les militants à rester pacifiques avant tout.

Plusieurs dizaines d'établissements étaient occupés, selon les différents messages postés sur les réseaux sociaux. Continuant à cultiver l'esprit 'festif' de leur mobilisation, des parents d'élèves occupaient ces sites en organisant des activités justifiant l'ouverture des écoles: pic-nic, soirée pyjama, chocolat chaud, cinéma à la belle étoile...

Les dirigeants séparatistes ont assuré que le vote aurait bien lieu. 'Tout est prêt dans les plus de 2000 bureaux de vote afin qu'ils disposent d'urnes et de bulletins et de tout ce qui est nécessaire pour que le peuple exprime son opinion', a affirmé Carles Puigdemont.

Mais la commission électorale a été dissoute en raison du risque d'amende... et elle était composée uniquement de séparatistes, ce qui la rend difficilement crédible au regard des critères appliqués par les missions d'observation électorale.

Opposants aussi réunis

La police régionale catalane - les Mossos d'Esquadra -, proche de la population, préfère ne pas appliquer la manière forte d'office. Elle a annoncé vendredi soir qu'en cas d'occupation de bureaux de vote, elle rappellerait aux organisateurs leur l'obligation de quitter les lieux avant 'dimanche à 06h00 du matin', selon un document interne consulté par l'AFP.

En banlieue de Barcelone, deux mille personnes ont de leur côté participé à un meeting du parti Ciudadanos, opposé à l'indépendance, en agitant des drapeaux espagnols. 'Ils veulent tout détruire l'Espagne et la Catalogne', se lamentait Dolores Molero, 53 ans, de la ville de Tarragone, une ville du sud.

Et Madrid a pour sa part envoyé en renfort quelque 10'000 agents de la police nationale et de la Garde civile qui pourraient être mobilisés. Mais vendredi soir, le calme semblait régner.

Autonomie

L'indépendantisme a progressé de façon exponentielle depuis la crise économique de 2008 et surtout après la décision de la Cour constitutionnelle en 2010 de retoquer le statut d'autonomie de la Catalogne à la suite d'un recours du Parti populaire (conservateur, au pouvoir) de Mariano Rajoy.

En septembre 2015, les indépendantistes ont obtenu la majorité des sièges au parlement régional, avec 47,6% des voix. Mais le dernier sondage commandé par le gouvernement indépendantiste, publié en juillet, montre que les adversaires de l'indépendance sont plus nombreux que ses partisans (49,4% contre 41,1%).

Les anti-indépendantistes ont donné pour consigne de ne pas voter.

/ATS