La Suisse contient davantage de milieux naturels protégés: leur surface passe de 1,8% à 2,2% du territoire. Le Conseil fédéral a approuvé vendredi une révision des inventaires des biotopes et des sites marécageux protégés au niveau national.

Les six inventaires fédéraux des biotopes protégés concernent des prairies sèches, des haut-marais, des bas-marais, des zones alluviales, des sites de reproduction de batraciens et des sites marécageux. Ils permettent de préserver les milieux naturels de Suisse ainsi que les animaux et plantes qui y habitent.

La surface de ces zones a été agrandie de près de 16'000 hectares, indique vendredi l'Office fédéral de l'environnement dans un communiqué. La plupart sont déjà protégées au niveau régional ou par le droit privé. Il s'agit en particulier des sites de reproduction des batraciens et des zones alluviales. Ces milieux ainsi que la faune et la flore dont ils regorgent sont parmi les plus menacés en Suisse. Ils jouissent désormais d'une protection uniforme et d'une meilleure conservation.

La révision permet aussi aux cantons de mieux protéger ces zones. Elle entre en vigueur le 1er novembre.

Biodiversité

Des moyens supplémentaires ont été libérés à cette fin par le Conseil fédéral début septembre dans le cadre du plan d'action pour la biodiversité. Il prévoit notamment des mesures de conservation ciblées pour les amphibiens et les reptiles menacés. L'assainissement particulièrement urgent des biotopes d'importance nationale et le développement de la biodiversité en forêt seront par ailleurs poursuivis.

Le plan coûtera à la Confédération jusqu'à 80 millions de francs par an durant la première période de 2017 à 2023.

