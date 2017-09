Le groupe Migros se restructure dans le commerce de gros

Saviva, filiale de Migros pour le commerce de gros, vend sa division Cash+Carry Angehrn (CCA) à la société vaudoise Aligro. L'entreprise veut se concentrer sur la livraison en gros. L'ensemble du personnel sera repris.

Ces dernières années, le commerce en gros a considérablement évolué et les exigences ont constamment augmenté, a indiqué vendredi la filiale du groupe Migros, basée à Regensdorf (ZH). Les expériences ont démontré que les divisions commerciales Cash+Carry et la livraison devaient se conformer aux exigences les plus variées et que les synergies étaient plus faibles que prévu, précise-t-elle.

Selon Saviva, Aligro est le repreneur idéal. L'entreprise indépendante acquiert la totalité des marchés et du personnel de la division commerciale CCA, sous réserve de l'approbation des autorités de concurrence (COMCO). La division CCA sera détachée de Saviva pour devenir une société autonome dirigée par Martin Angehrn.

Saviva a déjà racheté les 20% restants des actions de la famille Angehrn. Thomas Angehrn se retire donc du conseil d'administration de Saviva.

Extension en Suisse alémanique

'Les neuf sites de CCA en Suisse alémanique viennent idéalement compléter la stratégie de croissance d'Aligro et consolider à long terme sa position sur le marché', ont déclaré Dominique et Etienne Demaurex, directeurs de l'entreprise et fils du fondateur de l'enseigne. Aligro, créée en 1923, est leader sur le marché en Suisse romande et a ouvert une filiale à Schlieren (ZH) en 2012.

Basée à Chavannes-près-Renens (VD), Aligro et ses filiales emploient 550 personnes, dont 65 à Schlieren. CCA compte environ 360 collaborateurs et neuf sites en Suisse alémaniques. La société offre un assortiment complet dans le frais, l'alimentaire, les boissons et le non-alimentaire.

Saviva, entreprise de M-Industrie, est actuellement un acteur majeur dans le secteur du libre-service en gros et de la livraison en gros à domicile pour la restauration, l'hôtellerie et les institutions suisses. Elle emploie près de 850 personnes.

/ATS