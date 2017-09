Doris Leuthard inaugure le Zurich Film Festival

La 13e édition du Zurich Film Festival (ZFF) s'est ouverte jeudi soir avec la projection du film 'Borg/McEnroe'. La présidente de la Confédération Doris Leuthard a fait le déplacement aux côtés d'autres invités de la politique, de la culture et de l'économie.

Dans son discours d'ouverture, la conseillère fédérale a comparé la Suisse au célèbre joueur de tennis suédois. 'Nous penchons plutôt pour Björn Borg. Que notre pays soit le plus innovant du monde, nous le devons à notre fiabilité et à notre stabilité', a-t-elle déclaré, citée dans un communiqué du ZFF, en référence au calme légendaire du champion.

'Néanmoins, nous devrions emprunter quelques traits à McEnroe aussi' et 'nous montrer plus offensifs et courageux', a-t-elle poursuivi. 'La Suisse ne doit pas se faire la spectatrice des événements qui se déroulent dans le monde, se contenter de les observer et de les analyser. Nous devons nous impliquer davantage et y insuffler le caractère helvétique'.

Rivalité de légende

Le film 'Borg/McEnroe' retrace la rivalité des deux légendes du tennis en 1978 et 1981, le Suédois et sa célèbre froideur et l'Américain colérique. Sa sortie est prévue le 12 octobre sur les écrans suisses.

Le ZFF est connu pour les célébrités qui y défilent tout au long du festival. Jeudi, aux côtés de la présidente de la Confédération était présente la maire de Zurich Corine Mauch. Le réalisateur du film d'ouverture, le Danois Janus Metz Pedersen ainsi que l'acteur prêtant ses traits à Björn Borg, Sverrir Gudnason, étaient également de la partie. Roger Federer a également assisté à la première du film.

Al Gore sur le tapis vert

Jusqu'au 8 octobre, l'actrice Glenn Close, le réalisateur Rob Reiner ou encore l'ancien vice-président des Etats-Unis Al Gore se succéderont sur le tapis vert. Au total, 160 films seront projetés et quelque 90'000 cinéphiles sont attendus.

Outre les stars, le ZFF c'est aussi une compétition divisée en trois catégories: meilleure fiction internationale, meilleur documentaire international et Focus: Suisse, Allemagne, Autriche. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 7 octobre.

/ATS