Hausse des primes maladie de 4% en moyenne en 2018 pour les adultes

Les primes de l'assurance maladie de base augmenteront de 4% en moyenne en 2018 pour les adultes, et même de 5% pour les enfants, d'après les données publiées jeudi par l'Office fédéral de la santé publique. Les cantons romands sont les plus touchés.

Comme toujours, ce taux moyen cache de grandes différences selon les assurés. La hausse la plus forte, de 6,4%, concerne le canton de Vaud. Dans ceux du Valais (+ 5,9%), de Genève (+ 5,4%) et de Neuchâtel (+ 5,4%), la hausse est clairement au-dessus de la moyenne. Seul Fribourg, parmi les romands, est en dessous (3,8%).

Selon le canton, la hausse de la prime standard, c’est-à-dire l’assurance obligatoire des soins pour un adulte avec une franchise de 300 francs comprenant la couverture accidents, sera comprise entre 1,6% et 6,4%. L'augmentation sera inférieure à 3% dans huit cantons (LU, OW, ZG, AI, GL, NW, SZ, UR), voire même 2% pour les cinq derniers. Elle dépassera 5% dans quatre autres (GE, NE, VD, VS). Dans les 14 autres, elle se situera entre 3% et 5%.

Rares baisses

Illustration des grandes différences qui apparaissent selon la situation de chaque assuré, il s'en trouve même certains dont les primes vont baisser l'an prochain. Quelque 200'000 assurés seront dans ce cas, plutôt de l'ordre du symbolique, surtout que pour trois quarts d'entre eux, cette baisse sera inférieure à cinq francs par mois, d'après les tableaux publiés par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Si les primes ne devaient répondre qu'à la hausse prévue des coûts, leur augmentation moyenne ne serait que de 3%. Le pourcent supplémentaire, soit un quart de la hausse, est dû au fait que certaines caisses ont vu leurs réserves passer au-dessous du minimum prescrit parce que leurs primes étaient trop basses ces dernières années et que d'autres ne couvrent pas leurs coûts avec les primes qu'elles demandent, explique l'OFSP.

Moins que la moyenne à long terme

La hausse moyenne de 4% de la prime pour adultes avec franchise minimum représente 18 francs, soit 447,30 francs. Pour un jeune adulte de moins de 25 ans, cela fait 18,20 francs (+ 4,4%), à 414,30 francs, et pour un enfant, la hausse moyenne est de 5,30 francs (+ 5%), à 105,20 francs.

De 4% pour 2018, la hausse est légèrement inférieure à la moyenne enregistrée depuis l'introduction de la loi sur l'assurance maladie obligatoire (LAMal) en 1996, qui est de 4,6%. Elle est égale à celles de 2015 et 2016, et légèrement inférieure à celle de cette année (4,5%).

/ATS