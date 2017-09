Donald Trump accuse Facebook de lui être hostile

Donald Trump a ouvert un nouveau feu mercredi en accusant Facebook d'être un réseau social 'anti-Trump'. Le président américain s'interroge sur le rôle que le réseau social aurait joué lors de la dernière campagne présidentielle.

'Facebook a toujours été anti-Trump. Les réseaux ont toujours été anti-Trump', a tweetté le président mercredi matin. Dans le même message, il accuse le New York Times et le Washington Post d'être contre lui et s'interroge sur une éventuelle 'collusion' de la presse.

Dans un second tweet, il explique que le peuple américain était, lui, 'pro-Trump'. Il ajoute enfin qu'aucun autre président américain n'a accompli autant de choses au cours des neuf premiers mois d'une présidence.

/ATS