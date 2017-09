La Suisse n'est plus le pays le plus riche du monde, selon le classement de l'assureur Allianz. Elle se voit détrônée pour la première fois par les États-Unis, où la croissance de la fortune des ménages a été plus forte.

Les États-Unis deviennent ainsi le pays le plus riche du monde en termes d'actifs financiers nets, indique le dernier rapport sur la fortune mondiale d'Allianz publié mercredi. Ils profitent de la reprise observée en fin d'année outre-Atlantique sur les marchés boursiers locaux et de la vigueur du billet vert.

L'avance est cependant minime et un changement dans le haut du classement pourrait encore avoir lieu cette année, selon Allianz. Aux Etats-Unis, les actifs financiers nets par tête s'inscrivent à 177'210 euros (202'841 francs), contre 175'720 euros/tête en Suisse. En termes d'actifs bruts toutefois, la Suisse défend sa première place (268'840 euros/tête).

L'enquête analyse la situation en matière de fortune et d'endettement des ménages privés dans plus de 50 pays. Elle montre qu'en Suisse, les actifs ont crû de 3,7% en 2016, soit moins que la moyenne en Europe occidentale (5,7%).

Mais l'endettement des ménages helvétiques a lui encore grimpé (+2,7%) et le taux d'endettement atteint tout juste 129%. En termes d'endettement par tête, la Suisse culmine à environ 106'715 francs par habitant. En moyenne, les dettes qui pèsent sur les Suisses sont plus élevées que dans les quatre pays voisins réunis (Allemagne, France, Italie et Autriche).

