La Chaîne du Bonheur lance un appel aux dons pour aider les Rohingya

Des centaines de milliers de Rohingya ayant fui les violences en Birmanie pour se réfugier au Bangladesh ont besoin d'aide. Pour en assurer le financement, la Chaîne du Bonheur lance mercredi un appel aux dons.

Depuis un mois, les membres de la communauté rohingya franchissent par milliers la frontière qui sépare la Birmanie du Bangladesh. Selon les dernières estimations de l'ONU, ils sont aujourd'hui près de 500'000.

Munis de leurs effets personnels, ils fuient leurs villages incendiés de l’Etat de Rakhine, dans le nord du pays, déchiré par une récente explosion de violence. Ils luttent luttent chaque instant pour survivre. Dans les camps, côté bangladais, les réfugiés manquent d’eau et de nourriture. Ils ont besoin de tentes, de kits d’hygiène, de soins médicaux et d’un soutien psychosocial, écrit l'organisation mercredi dans un communiqué.

La situation humanitaire dans ces camps surpeuplés est aggravée par des pluies diluviennes. Et l’hiver est attendu à la fin de la mousson, en octobre.

Quatre ONG partenaires de la Chaîne du Bonheur - Handicap International, Save the Children, Medaire et Terre des Hommes - ont déjà dépêché sur place des équipes de secours pour organiser l’aide humanitaire et couvrir les besoins les plus urgents. Pour assurer le financement de cette aide, la Chaîne du Bonheur lance donc un appel aux dons.

/ATS