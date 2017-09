Vaud a sa nouvelle loi contre la violence domestique

La nouvelle loi vaudoise contre la violence domestique est sous toit. Mardi, les députés ont massivement accepté le texte visant à serrer la vis aux auteurs et à mieux protéger les victimes.

Le texte a été accepté au terme d'un troisième débat qui n'a pas donné lieu à de grands échanges. Seul un point a une nouvelle fois suscité quelques oppositions: la possibilité pour la police de séquestrer des armes à feu détenues par des auteurs de violence.

Proposée par le Vert Christian van Singer dans le cadre d'un amendement, cette mesure veut permettre d'éviter des drames. 'Car on ne laisse pas une arme à une personne violente en état de crise', a répété le député.

Non puis oui

D'abord refusé, l'amendement avait passé la rampe au deuxième débat pour la plus grande joie de la gauche. Mardi, malgré les appels de plusieurs élus PLR et UDC jugeant le texte 'mal fagoté', 'imprécis' ou encore inutile vu qu'une directive en ce sens existe déjà, le plénum l'a soutenu par 72 voix contre 67 et une abstention.

Reste que dans l'ensemble, les parlementaires étaient tous convaincus de la nécessité de voter cette nouvelle loi d'organisation de la lutte contre la violence domestique (LOVD). Au vote final, personne ne s'y est opposé.

Eloigner les auteurs

Le canton de Vaud est donc désormais doté d'une législation qui renforce les mesures d'éloignement du domicile conjugal des auteurs de violence. Elle impose aussi à la personne expulsée du domicile de suivre un entretien avec un service spécialisé afin de diminuer le risque de récidive, et comprend notamment la possibilité de leur imposer le port du bracelet électronique. Une démarche qui dépend encore de Berne.

/ATS