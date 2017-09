Genève accueillera le prestigieux Concours Menuhin en 2018

Le prestigieux Concours Menuhin aura lieu pour la première fois en Suisse. Du 12 au 22 avril 2018, Genève accueillera 44 des meilleurs violonistes au monde, tous âgés de moins de 22 ans, ainsi que de grands musiciens.

Ce concours a été fondé en 1983 par le violoniste Yehuni Menuhin (1916-1999), qui fut lui-même un enfant prodige, a rappelé mardi devant les médias son directeur artistique, Gordon Beck. Naturalisé suisse en 1970, l'artiste a voulu l'ouvrir au niveau international, afin de favoriser la connexion entre les gens, le partage et l'éducation.

Depuis quelques années, ces 'Olympiades du violon' biennales se déplacent dans de grandes villes du monde: Oslo en 2010, Pékin en 2012, Austin en 2014 et Londres en 2016. 'C'est un honneur pour Genève, où l'offre culturelle est tellement importante, d'accueillir cette prestigieuse compétition', a souligné le conseiller administratif de la Ville de Genève Sami Kanaan, en charge de la culture.

Les 44 meilleurs

Le Concours Menuhin recherche l'excellence chez les jeunes musiciens. Selon Gordon Beck, sa réputation est telle que le nombre d'inscriptions est en constante augmentation. La dernière édition a enregistré 307 inscriptions provenant de 67 pays. Deux tiers des inscrits étaient des filles, le plus jeune avait 9 ans.

Les 44 meilleurs sont sélectionnés sur la base d'une vidéo, indépendamment de leur pays d'origine, a expliqué M. Beck. La compétition se décline en deux catégories: junior, jusqu'à 16 ans, et senior, entre 16 et 22 ans. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 octobre, et la liste des 44 prodiges retenus sera connue au début de l'année 2018.

Onze jours de festival

Les différentes étapes du concours et les masterclasses seront ouvertes au public. Les prix consistent en des enveloppes financières, des prêts à durée limitée d'instruments exceptionnels, la participation à des festivals et des bourses d'études.

Les neuf membres du jury international, présidé par Pamela Frank, sont tous des musiciens professionnels: un pianiste et huit violonistes, dont d'anciens lauréats du Concours Menuhin. Ils se produiront avec différents orchestres pendant les onze jours du concours, qui devient ainsi un festival. Le public pourra assister à plusieurs concerts et récitals, dont cinq au Victoria Hall.

/ATS