L'ex-patron de Xamax écope de trois ans de prison en appel

Bulat Chagaev écope bel et bien d'une peine de 3 ans de prison, dont la moitié ferme, pour son rôle dans la débâcle de Xamax. Le Tribunal cantonal neuchâtelois a confirmé mardi en appel la condamnation de l'ex-président et propriétaire du club de football.

L'intéressé avait fait appel de sa condamnation en première instance en 2016. Son avocat plaidait l'acquittement ou un allégement de la peine. Mais la Cour pénale a confirmé que le Tchétchène s'est rendu coupable de gestion fautive et déloyale, détournement de l'impôt à la source, tentative d'escroquerie et faux dans les titres.

Même si le club était déjà en état de surendettement quand Bulat Chagaev a pris les commandes, ce dernier ne pouvait qu'être conscient que sa mauvaise gestion aggravait rapidement la situation au fil des mois, selon les juges.

Pour la Cour, les dépenses que l'ex-dirigeant a faites au nom du club étaient bel et bien déraisonnables. Et il n'est pas possible d'affirmer qu'il avait personnellement des ressources financières à l'étranger qui auraient été suffisantes pour les assumer.

Une valse inconsidérée

En fonction de ses impulsions du moment, il a mené 'une valse inconsidérée' de licenciements, a provoqué la rupture de contrats de sponsoring lucratifs, et s'est privé de remplaçants compétents pour faire face au désordre administratif et financier qui a suivi.

Les juges ont aussi retenu que c'est bien Bulat Chagaev qui a établi ou a fait établir la fausse attestation de la Bank of America Attestation pour des actifs de 35 millions de dollars.

La Cour a relevé que le prévenu n'a assisté à aucune des audiences en appel, alors qu'il avait demandé et obtenu un sauf-conduit. Il n'a fourni aucune raison expliquant son absence.

