Nestlé confirme ses ambitions et prévoit de nouvelles acquisitions

Nestlé confirme ses objectifs à moyen terme. La multinationale vaudoise vise une croissance organique moyenne à un chiffre pour 2020 et prévoit de nouvelles acquisitions et fusions.

L'alimentation et les boissons restent au centre de la stratégie de l'entreprise, a indiqué le groupe veveysan lors de son séminaire annuel avec les investisseurs à Londres. Mais Nestlé va aussi continuer à mettre l'accent sur la nutrition, la santé et le bien-être.

'Nous allons croître en offrant des marques et des produits qui répondent aux besoins changeants des consommateurs, en particulier à leur aspiration pour une vie meilleure et plus saine', déclare le patron de la multinationale Mark Schneider cité dans le communiqué.

Outre la croissance organique à un chiffre, l'objectif est de réaliser une marge opérationnelle courante récurrente entre 17,5% et 18,5% d’ici à 2020, partant de 16% en 2016. Il est relevé par rapport aux précédentes prévisions.

Nestlé dispose d'un important montant en liquide qui lui permettra de confirmer sa politique d'acquisitions et de fusions. En juin, le groupe basé à Vevey avait annoncé son intention de consacrer 20 milliards de francs supplémentaires à cet effet ainsi que pour les rachats d’actions pour les trois prochaines années.

/ATS