Début du vote pour le référendum d'indépendance

Les Kurdes d'Irak ont commencé à voter lundi matin pour leur indépendance lors d'un référendum historique. Il doit ouvrir la voie à un État pour lequel ils luttent depuis près d'un siècle.

Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 08h00 locales (07h00 en Suisse) et fermeront à 18h00 (15h00 GMT). Les résultats définitifs seront annoncés dans les 72 heures.

Le référendum, qui devrait se solder par une victoire confortable du 'oui' à l'indépendance, n'a pas valeur contraignante et vise accorder un mandat au gouvernement du Kurdistan autonome pour négocier la sécession vis-à-vis du reste de l'Irak.

'Nous attendons ce jour depuis 100 ans', a déclaré un électeur, Rizgar, dans la file d'attente pour voter dans une école d'Erbil, la capitale du Kurdistan autonome. 'Nous voulons avoir un Etat, si Dieu le veut. Aujourd'hui, c'est la fête pour tous les Kurdes'.

Pas de reconnaissance turque

A Ankara, les autorités turques ont annoncé lundi matin qu'elles prendraient 'toutes les mesures' possibles dans le cadre du droit international si le référendum kurde menaçait la sécurité nationale de la Turquie.

Le ministère turc des Affaires étrangères a fait savoir qu'il ne reconnaîtrait pas le référendum et jugerait son résultat invalide. Il ajoute que le gouvernement kurde d'Irak menace la paix et la stabilité de l'Irak et de l'ensemble de la région.

Le ministère recommande vivement aux Turcs présents dans les provinces kurdes irakiennes de Dohuk, d'Erbil et de Soulaimaniya de partir dès que possible s'ils ne sont pas tenus de rester.

