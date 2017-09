ABB acquiert les solutions industrielles de General Electric

ABB rachète la division de solutions industrielles du conglomérat américain General Electric (GE) pour 2,6 milliards de dollars (2,5 milliards de francs). Les deux groupes étaient en négociation depuis plusieurs semaines.

L'acquisition de GE Industrial Solutions devrait être finalisée au premier semestre 2018, a indiqué lundi le groupe électro-technique zurichois. ABB s'attend à des synergies d'environ 200 millions de dollars par année. Ce rachat devrait avoir des effets sur le bénéfice d'ABB dès la première année, précise encore le communiqué.

GE Industrial Solutions emploie 13'500 personnes dans le monde. En 2016, son chiffre d'affaires s'est monté à 2,7 milliards de dollars.

Depuis plusieurs années, GE resserre ses activités sous la pression du fonds spéculatif Trian Fund Management, qui demande une concentration des activités sur le segment industriel et une baisse des coûts. Le groupe américain a cédé ses activités dans la finance, les appareils ménagers et sa filiale de télévision et de cinéma NBCUniversal.

Il a aussi vendu en mars son activité de traitement des eaux industrielles au français Suez et à la Caisse de dépôt et placement du Québec.

/ATS