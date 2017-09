30'000 visiteurs découvrent des chantiers CFF sur l'arc lémanique

Grand succès pour le week-end de portes ouvertes de la mobilité dans l’arc lémanique: les CFF et leurs partenaires ont accueilli plus de 30’000 visiteurs sur les dix sites ouverts pour l’occasion, a annoncé l'entreprise dimanche.

Avec le programme Léman 2030 et la construction de la ligne CEVA, les chantiers ne manquent pas dans l’arc lémanique pour améliorer la mobilité. Les CFF et leurs partenaires des cantons de Vaud et Genève avaient invité la population à venir découvrir les coulisses des chantiers samedi et dimanche.

Le succès a été au rendez-vous: plus de 30’000 visiteurs ont afflué dans les dix sites ouverts au public à Lausanne, Renens et Genève. Les futures gares CEVA en particulier ont attiré de nombreux curieux, avec les plus fortes affluences recensées sur la traversée Champel-Val d’Arve.

De nombreuses animations étaient proposées au public avec notamment des mises en scène 3D, des animations musicales, une chasse au trésor ou encore un concours avec abonnement général et cartes journalières. Pour faciliter les déplacements sur les différents sites, une carte journalière spéciale valable entre Lausanne et Genève était disponible à la vente, ainsi qu’un bus-navette gratuit à Genève.

/ATS