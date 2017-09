Enchère record à Genève pour un vase chinois

Un vase chinois, estimé entre 500 et 800 francs a été adjugé pour la somme record de 5 millions de francs, a annoncé la maison Genève-Enchères dans un communiqué. Les enchères ont eu lieu jeudi dernier.

'Il s'agit du prix au marteau, auquel il faut ajouter la commission, soit un total de 6,08 millions de francs' pour l'acheteur, un amateur asiatique, a déclaré à l'AFP le commissaire priseur Olivier Fichot. Ce prix représente 10'000 fois plus que l'estimation basse avancée dans le catalogue.

Le vase, d'une hauteur de 60 cm et représentant 3 dragons bleus sur fond jaune, était présenté dans le catalogue comme étant du début du 20e siècle et portant la marque Qianlong apocryphe.

Deux personnes, qui se sont livrées à la bataille d'enchères, ont daté ce vase du 18e siècle, selon le commissaire-priseur. 'J'ai tendance à être prudent dans mes estimations', a-t-il ajouté, soulignant que ce vase est difficile à expertiser avec exactitude.

L'acquéreur était en salle, alors que son concurrent enchérissait par téléphone. Le vase faisait partie d'une collection genevoise d'art asiatique, dont une cinquantaine de pièces ont été dispersées aux enchères.

Selon Me Fichot, il s'agit de l'enchère pour un objet la plus élevée jamais réalisée à Genève hors bijoux et montres. Le précédent record de la maison d'enchères était un Bouddha en bronze adjugé 550'000 francs.

/ATS