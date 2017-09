Forte mobilisation à Bienne contre la branche Ouest de l'autoroute

Plus de 3000 personnes se sont rassemblées samedi après-midi à Bienne pour manifester contre la branche Ouest du contournement de Bienne par l'A5, selon la police et les organisateurs. Le cortège a défilé dans la rue de la Gare à coups de sifflet et de crécelle.

La manifestation se déroule sans incidents, a constaté un journaliste de l'ats sur place. A l'appel de 'Bienne debout', les opposants dénoncent l'impact du tracé sur le tissu urbain. Ils demandent qu'une alternative 'sensée' soit étudiée. Ils redoutent aussi les nuisances du chantier qui doit durer plus de quinze ans.

Depuis plusieurs mois, la fronde contre l'axe Ouest du contournement ne cesse de prendre de l'ampleur. Ce mouvement de contestation est incarné par le collectif 'Axe ouest: pas comme ça!' qui compte plus de 1700 membres. Une pétition contre le projet lancée par 'Biel notre amour' a déjà réuni près de 8500 signatures.

/ATS