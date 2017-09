Dix kilomètres de bouchons au Tessin en direction du nord

Début des vacances d'automne rime avec bouchons: au Gothard, les automobilistes ont dû faire preuve de patience samedi. Les experts se disent toutefois étonnés que les colonnes se soient surtout formées au Tessin en direction du nord.

Le temps d'attente à Airolo (TI) a atteint deux heures par moments, a précisé à l'ats un porte-parole du service d'informations routières Viasuisse: 'Nous nous attendions à des longs bouchons au portail nord et sommes surpris qu'ils se soient formés du côté sud'.

Le porte-parole n'a pu que spéculer sur les raisons du phénomène. Il a évoqué des répercussions éventuelles de la fermeture du tunnel du Grand-Saint-Bernard entre l'Italie et le Valais.

Entre Biasca et Airolo, les véhicules se sont alignés sur dix kilomètres aux alentours de midi. Il était recommandé aux voyageurs en direction de Bâle et Zurich d'emprunter l'A13 et le tunnel du San-Bernardino.

Le portail nord n'a pas été en reste. Dans le canton d'Uri entre Wassen et Göschenen, la colonne n'a toutefois atteint que deux kilomètres. Le temps d'attente était de 30 minutes.

