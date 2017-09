Des visiteurs découvrent des chantiers CFF sur l'arc lémanique

Les CFF ouvrent les portes de plusieurs chantiers vaudois et genevois ce week-end avec déjà 'une bonne affluence' samedi en début d'après-midi. A Lausanne, les curieux peuvent notamment découvrir un tunnel souterrain voué à abriter des câbles sous la gare.

Casque vissé sur la tête et gilet fluo sur les épaules, des visiteurs sont descendus samedi matin à plus de 25 mètres de profondeur pour découvrir le tunnel. Une fois terminé, 'ce dernier sera d'une longueur de 620 mètres. Là, nous en sommes à 560 mètres. Je pense qu'il y en a encore pour une dizaine de jours', a expliqué sur le site Emilie Rascol, cheffe de projet de la galerie à câbles.

C'est un tunnelier, descendu par une grue au fonds de ce puits, qui creuse cette galerie d'un diamètre intérieur de 2,5 mètre. Chaque jour, une quinzaine d'ouvriers oeuvrent par ailleurs sur ce site en ville de Lausanne.

Avant la gare

A terme, l'ouvrage abritera essentiellement des câbles de cuivre du poste d'enclenchement. Une étape indispensable à l'extension prochaine de la gare de Lausanne.

S'agissant de la gare de Lausanne, les visiteurs peuvent y voir des expositions, mises en scène 3D ou encore des concerts. Toujours sur sol vaudois, le chantier de la gare de Renens, vouée elle-aussi à connaître de profonds changements, ouvre ses portes.

Gares CEVA

Côté genevois, les curieux peuvent notamment se rendre dans les futures gares CEVA des Eaux-Vives, de Champel et du Bachet. Ils peuvent se rendre compte pour la première fois des volumes de ces nouveaux bâtiments conçus en briques de verre. Et aussi emprunter le tunnel Champel-Val d'Arve et parcourir un bout de la Voie verte.

Contacté par l'ats, Frédéric Revaz, porte-parole des CFF dresse un premier bilan positif de cette opération. 'Nous avons eu une bonne affluence sur tous les sites dès l'ouverture à 10h00. Des profils variés mais passablement de familles et de personnes âgées'. Parmi les lieux qui semblent beaucoup intéresser: les gares du CEVA.

/ATS