Un plan humanitaire post-conflit est prêt pour Raqqa

L'EI est replié dans 'trois derniers quartiers' de Raqqa, a déclaré vendredi l'émissaire américain auprès de la coalition qui combat le groupe djihadiste. Un vaste plan humanitaire est prêt à être déployé dès que l'EI aura totalement quitté son ex-'capitale'.

La 'fin' de la bataille 'est en vue à Raqqa', a dit Brett McGurk en marge de l'assemblée générale de l'ONU à New York. Il a rappelé que l'Etat islamique (EI) 'planifiait et dirigeait', il 'n'y a pas si longtemps', des 'attentats terroristes massifs à Istanbul, Paris ou Bruxelles' depuis son bastion syrien.

L'alliance arabo-kurde, qui combat les djihadistes avec le soutien des forces spéciales américaines, nettoyait vendredi les dernières poches de résistance du groupe EI à Raqqa.

Déminages

'Dès que la phase militaire sera terminée, nous avons un plan humanitaire post-conflit de stabilisation très important prêt à être déployé', a ajouté M. McGurk. Des 'centaines de sites' ont d'ores et déjà été 'identifiés pour des opérations de déminage immédiates'.

Le plan humanitaire doit aussi permettre de fournir eau et électricité et de commencer à reconstruire les infrastructures pour que la population déplacée puisse revenir.

Le retour des déplacés dans les zones 'libérées de l'EI' est 'une des choses les plus difficiles'. Selon l'envoyé spécial américain, environ 2,1 millions de personnes ont regagné leurs maisons en Irak dans ces zones, un chiffre 'presque inédit'. La coalition dirigée par les Etats-Unis espère obtenir des résultats également en Syrie.

'Jusqu'ici, environ 80'000 kilomètres carrés, qui étaient contrôlés par l'EI, ne le sont plus', et 'six millions de personnes (quatre millions d'Irakiens, 2,2 millions de Syriens) qui vivaient sous le joug de l'EI ne vivent plus sous le joug de l'EI'.

