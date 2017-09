Patricia Kopatchinskaja remporte le Grand Prix de musique

Le Grand Prix suisse de musique 2017 a été attribué à la violoniste d'origine moldave Patricia Kopatchinskaja. L'Office fédéral de la culture (OFC) a remis vendredi ce prix doté de 100'000 francs pour la quatrième fois.

La musicienne, en concert au prestigieux festival Enescu, a réagi à sa désignation en direct de Bucarest, lors de la soirée de remise des prix à la Kaserne de Bâle. La lauréate a été désignée parmi 15 nominés, écrit l'OFC vendredi soir dans un communiqué.

Issus de toutes les régions linguistiques, les autres nominés, dont Pascal Auberson (Lausanne), Christophe Calpini (Longirod/VD), Grégoire Maret (New York) et Elina Duni (Zurich), ont quant à eux reçu la somme de 25'000 francs chacun et le Prix suisse de la musique.

Née en Moldavie en 1977, Patricia Kopatchinskaja a dans un premier temps vécu avec sa famille à Vienne, en Autriche. A l’âge de 21 ans, elle est venue parfaire sa formation musicale au Conservatoire de Berne, ville où elle réside depuis lors.

'La musicienne enthousiasme son public avec ses interprétations radicales d’œuvres d’époques et de styles très différents', écrit l'OFC. Elle a obtenu de nombreuses distinctions internationales et se produit avec les plus grands orchestres symphoniques d’Europe, du Japon et de Russie.

Patricia Kopatchinskaja travaille également avec quelques-uns des chefs d’orchestre les plus importants. La musicienne reprendra la direction artistique de la Camerata de Berne pour la saison 2018/2019.

/ATS