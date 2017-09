Le Tessin met l'accent sur l'école comme vecteur d'intégration

Au Tessin, la journée cantonale de l'intégration se penche cette année sur le thème de la migration et de l'intégration. Le canton mise sur l'école comme vecteur d'intégration avec de bons résultats. Cependant, les communes sont encore trop peu impliquées.

La rencontre annuelle vendredi à Biasca (TI) est organisée par Attilio Cometta, délégué pour l'intégration des étrangers au sein du département cantonal des institutions. Au programme figurent les conclusions des dernières études présentant un état des lieux de la politique d'intégration dans le canton.

Coordonnées par le Forum suisse pour l'étude des migrations et de la population (SFM), les études ont été publiées dans le numéro de septembre de la revue 'FORUM' du SFM. La recherche s'est notamment concentrée sur la politique d'intégration menée par le Tessin en comparaison intercantonale et nationale.

Préapprentissage d'intégration

Les conclusions montrent que le canton s'en sort bien, notamment en ce qui concerne l'intégration dans les structures ordinaires. 'La formation professionnelle et l'école sont particulièrement inclusives au Tessin, bien plus qu'en Suisse alémanique', affirme Tindaro Ferraro, codirecteur de la section 'encouragement de l'intégration' du secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Selon lui, la Confédération ne doit pas encourager les autorités tessinoises car les structures ordinaires se chargent déjà du devoir de l'intégration avec des investissements significatifs, notamment dans le cas du préapprentissage d'intégration. Cette mesure, qui vise à enseigner l'italien aux réfugiés et aux personnes admises provisoirement pour faciliter leur intégration professionnelle et sociale, existe depuis presque 25 ans au Tessin.

Elle a été ensuite introduite dans d'autres cantons, et sera proposée comme projet pilote par la Confédération dès 2018. Egalement dans le domaine de la première enfance il existe au Tessin une tradition inclusive qui est absente ailleurs, affirme M. Ferraro.

Communes peu impliquées

Par contre, dans d'autres domaines, il reste encore du travail à faire. C'est le cas des communes, qui sont encore trop peu impliquées dans la politique d'intégration. Les programmes d’intégration cantonaux (PIC) 2018-2021 ont d'ailleurs pour objectif d'améliorer leur participation à la politique d'intégration.

'Nous allons rencontrer toutes les communes tessinoises avant 2020. Leur rôle est très important, car l'intégration a lieu là où les gens vivent', précise Attilio Cometta. Par exemple, 'elles pourraient accueillir officiellement tous les nouveaux arrivés sur leur territoire, exactement comme elles invitent chaque an les jeunes qui ont 18 ans. Il s'agit d'une mesure simple et peu onéreuse, mais d'une grande importance en termes d'accueil'.

Buts stratégiques communs

Depuis 2014, la Confédération et les cantons appliquent des mesures d'encouragement spécifique de l'intégration, dans le cadre des programmes d’intégration cantonaux (PIC) qui durent quatre ans. Pour la période 2018-2021, la Confédération compte verser annuellement 32,4 millions de francs aux cantons, à condition qu'ils participent dans les mêmes proportions à la mise en œuvre des mesures d'encouragement.

Les PIC visent des buts stratégiques communs dans différents domaines. L'un d'entre eux consiste à informer les migrants dès leur arrivée en Suisse sur le mode de vie local et les offres d'intégration, et à les inciter à acquérir des connaissances d'une langue nationale. L'intégration professionnelle des étrangers admis à titre provisoire et des réfugiés reconnus est aussi un objectif prioritaire.

/ATS