Le Conseil fédéral va se répartir les départements

Le Conseil fédéral va se pencher sur la répartition des départements ce vendredi. Les ministres devront dire s'ils laissent les affaires étrangères au nouveau venu Ignazio Cassis. Une rocade pourrait avoir lieu à moins qu'elle n'intervienne dans quelques années.

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), occupé par le démissionnaire PLR Didier Burkhalter, est désormais disponible. Les ministres déjà en poste feront part de leur choix de dicastère par ordre d'ancienneté. Ignazio Cassis se prononcera en dernier. En cas de concurrence pour un département, le gouvernement vote.

Trois conseillers fédéraux ne devraient pas avoir de vues sur d'autres ministères. La démocrate-chrétienne Doris Leuthard a déjà dit qu'elle ne quitterait plus le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) avant son départ du Conseil fédéral d'ici fin 2019.

Donnés également partants à la fin de la législature, l'UDC Ueli Maurer et le PLR Johann Schneider-Ammann devraient conserver respectivement le Département fédéral des finances (DFF) et le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR).

Rocade ou pas ?

Les autres ministres en poste pourraient bien vouloir attendre quelques années pour décrocher un dicastère en or plutôt que se casser les dents. Hors du sérail gouvernemental, plusieurs politiciens verraient bien le multilingue et libéral-radical Ignazio Cassis revêtir les habits de diplomate en chef. Même si ce médecin est aussi un spécialistes des affaires sociales.

Une rocade n'est pas exclue. La cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP), la socialiste Simonetta Sommaruga, pourrait reprendre la DFAE et laisser le DFJP à Ignazio Cassis. A moins que son camarade Alain Berset cède au Tessinois le Département fédéral de l'intérieur (DFI) pour devenir ministre des affaires étrangères.

Pour que le DFI n'échappe pas au PS et ne passe pas au PLR, Simonetta Sommaruga pourrait aussi reprendre ce dicastère alors qu'Alain Berset reprendrait le DFAE. Le chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), l'UDC Guy Parmelin, pourrait lui aussi avoir des velléités de changement et viser le DFI, le DFJP ou le DFAE.

