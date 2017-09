Les recherches se concentrent sur 10 immeubles à Mexico: 273 morts

Les secouristes concentraient jeudi leurs recherches sur dix bâtiments de la capitale Mexico pour retrouver des survivants du séisme de mardi au Mexique. Selon un dernier bilan, la secousse, la plus meurtrière depuis 30 ans, a fait au moins 273 morts.

Les autorités ont dénombré 137 morts à Mexico, 73 dans l'Etat de Morelos, 43 à Puebla, treize dans l'Etat de Mexico, cinq dans le Guerrero, un à Oaxaca. Un Taïwanais, une Panaméenne et un Espagnol font partie des morts, d'après les autorités de leurs pays respectifs. En outre, 1900 blessés ont été recensés, a déclaré le chef de l'Etat, Enrique Peña Nieto.

Cinquante personnes restent portées disparues, a précisé le maire de Mexico, Miguel Angel Mancera. Depuis mardi, le travail sans relâche des secouristes a permis d'extraire vivantes 60 personnes dans le centre de la capitale et les faubourgs pauvres du sud de la ville. Mercredi soir, une petite fille de huit ans a été secourue d'un bâtiment du quartier de Tlalpan, près de 36 heures après le séisme.

0,1 point de PIB

En revanche, contrairement à ce qu'avaient affirmé plusieurs responsables depuis mardi, les autorités mexicaines ont démenti jeudi après-midi la présence d'une fillette vivante sous les décombres de l'établissement scolaire Enrique Rebsamen, dont le sort tenait en haleine le pays et les médias du monde entier.

Le dernier survivant possible de l'école est en réalité un adulte, a annoncé la marine mexicaine. Au total, 19 enfants et six adultes ont été tués dans l'école et onze enfants ont été secourus.

L'ampleur totale des dégâts n'a pas encore été précisément évaluée. Une quarantaine de bâtiments se sont écroulés à Mexico, selon son maire. La filiale mexicaine de la banque Citigroup, CitiBanamex, a annoncé à ses clients la soustraction de 0,1 point à sa prévision de croissance 2017 pour le Mexique, qui s'établit désormais à 1,9% en raison du séisme.

L'électricité a été rétablie pour 95% des cinq millions d'abonnés qui en avaient été privés, a déclaré le chef de l'Etat.

La secousse initiale, de magnitude 7,1, est survenue à seulement 31 km de la surface terrestre, envoyant d'importantes ondes de choc à travers le sol sédimentaire de l'agglomération de Mexico, où vivent 20 millions d'habitants. Une bonne partie de la capitale est construite sur un ancien lit de lac qui tremble comme de la gélatine lors d'un séisme.

Selon les premières informations, les bâtiments effondrés dataient pour la plupart d'avant 1985, soit avant l'instauration de normes antisismiques plus strictes.

/ATS