Le crâne d'un Néandertal se développait comme celui d'Homo sapiens

La première analyse du crâne d'un enfant néandertalien découvert en Espagne laisse penser qu'il s'est développé comme le ferait celui d'un enfant aujourd'hui. C'est un signe qu''Homo neanderthalensis' nous ressemblait, ont relevé des chercheurs jeudi.

La découverte, précieuse, du squelette d'un enfant a été faite sur le site archéologique de la grotte d'El Sidron, vieille de 49'000 ans, dans le nord de l'Espagne. Les restes de sept adultes et cinq autres enfants ont également été exhumés.

Les ossements de cet enfant néandertalien d'environ 7 ans sont les premiers de cette époque à être étudiés. 'Ce que nous voyons avec ce Néandertalien est que leur modèle de croissance est très similaire à celui des êtres humains modernes', a indiqué Luis Rios, coauteur de l'étude et membre du département de paléontologie au musée national des sciences naturelles d'Espagne.

L'enfant était encore en pleine croissance au moment de sa mort. La taille de son cerveau avait atteint 87% de celle d'un homme de Néandertal adulte, selon l'étude. Pour comparaison, le poids du cerveau d'un enfant de cet âge à notre époque correspond à 95% de celui d'un adulte.

Croissance plus longue

Les chercheurs sont également arrivés à la conclusion que les Néandertaliens grandissaient pendant plus longtemps, plutôt que plus rapidement. 'Un mécanisme qui aurait permis d'avoir un plus gros cerveau serait une période de croissance plus étendue dans le temps', a expliqué Luis Rios.

Adam Van Arsdale, professeur d'anthropologie au Wellesley College, qui n'a pas travaillé sur cette étude, qualifie les différences entre les Néandertaliens et les humains de 'subtiles'.

Cette étude est 'une contribution importante à notre compréhension de l'évolution humaine'. Elle corrobore 'un nombre important d'études qui démontrent que des similitudes entre les Néandertaliens et l'homme (moderne) existent', a-t-il expliqué.

Les Néandertaliens, présents dans l'ouest de l'Europe et de l'Asie, se sont développés séparément d'Homo sapiens, qui est apparu en Afrique, mais les deux espèces présentaient des points en commun.

Avant son extinction il y a 35'000 ans, l'homme de Néandertal faisait de l'art, pratiquait des rituels, enterrait ses morts et se reproduisait avec des hommes modernes.

/ATS