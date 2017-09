La votation sur les coupes budgétaires est annulée

La votation de dimanche sur les coupes budgétaires en Ville de Genève est annulée. La Chambre constitutionnelle de la Cour de justice a accepté jeudi les recours déposés par la droite contre la brochure électorale.

Les graves irrégularités constatées sont de nature à fausser de manière essentielle le résultat de la votation, indique la Cour de justice dans un communiqué. Les citoyens de la Ville de Genève étaient appelés à se prononcer sur des coupes budgétaires de 2,5 millions de francs dans le budget 2017 attaquées par référendum.

Deux recours ont été déposés contre la brochure explicative. Le premier émanait de l'Entente et le second d'élus de droite du bureau du Conseil municipal. Tous estimaient que la brochure explicative laissait une trop grande place aux arguments des référendaires et à la minorité.

Le PLR de la Ville de Genève avait aussi dénoncé le rôle du maire Rémy Pagani, accusé de se faire l'interprète des seuls référendaires. Jeudi, suite à la décision de la justice genevoise, le PLR demande la démission de la mairie de M. Pagani 'qui a tenté de tromper la population via la brochure officielle'.

