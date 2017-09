L'euro se renforce contre le franc et franchit le cap de 1,16 franc

L'euro a repris jeudi sa marche en avant face au franc pour franchir le cap de 1,16 franc en fin d'après-midi. Ce niveau est inédit depuis l'abandon par la Banque nationale suisse (BNS) du taux plancher de 1,20 franc le 15 janvier 2015.

Après 16h00, la monnaie unique européenne a grimpé jusqu'à 1,1605 franc, son plus haut niveau depuis plus de deux ans et huit mois. Quelques minutes plus tard, elle s'échangeait contre 1,1595 franc. Depuis mardi, l'euro navigue clairement au-dessus de la barre de 1,15 franc.

A l'exception d'une brève incursion au-dessus de 1,15 franc pour un euro début août, les niveaux de 1,15 et 1,16 franc représentent un record dans le contexte récent du franc fort. La BNS a salué la semaine dernière l'affaiblissement de la devise helvétique, tout en relevant encore sa 'nette surévaluation'.

Bon pour les exportateurs

Depuis le début de l'été, le franc a reculé de manière constante par rapport à l'euro. La monnaie unique valait encore entre 1,08 et 1,09 franc dans le courant du mois de juin. L'évolution va gonfler notamment les bénéfices des entreprises exportatrices, mais renchérir les séjours de touristes suisses dans la zone euro.

Pour mémoire, la BNS a reconduit jeudi passé telle quelle sa politique monétaire expansionniste, L'institut d'émission a estimé par ailleurs que la situation sur le marché des changes restait fragile.

L'euro tentait en outre de se reprendre jeudi face à un dollar revigoré par des propos jugés optimistes de la Réserve fédérale américaine (Fed) vis-à-vis de l'économie des Etats-Unis. Vers 17h00, la monnaie unique valait 1,1923 dollar, contre 1,1893 dollar mercredi vers 23h00.

/ATS