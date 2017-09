La Ville de Genève organise sa première nuit de la photo

La Ville de Genève lance sa première nocturne de la photographie. No'photo se déroulera le 14 octobre dans divers lieux culturels du centre-ville de 17h00 à 22h00. Gratuit, l'événement explorera principalement l'image projetée sur grand écran.

'Il s'agit d'une nouvelle manifestation dans le contexte genevois. Dans le domaine de la photo, on a un énorme réseau de partenaires de talents, de compétences, de ressources, de collections qui existent et qu'il faut valoriser', a déclaré Sami Kanaan, conseiller administratif en charge de la culture et du sport jeudi devant la presse à Genève.

La manifestation montrera les travaux de près de 45 photographes dans des lieux adaptés aux projections sur grand écran, a ajouté Véronique Lombard, coordinatrice de l'événement. No'Photo offrira un large panorama de la création contemporaine et proposera un focus sur les collections municipales et leurs images qui remonteront le temps.

La migration, les droits humains ou encore les territoires font partie des thématiques de la manifestation. A côté d'une quarantaine de projections, le public pourra découvrir le travail photographique 'Genève, sa gueule' de Niels Ackermann au Musée Rath, soit 1500 portraits de Genevois.

A l'affiche également, l'enquête photographique sur les pratiques sportives d'Elisa Larvego dans le parc des Bastions, ainsi qu'une sélection de trois films autour de la photographie aux cinémas du Grütli.

/ATS