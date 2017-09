France: le vice-président du FN Florian Philippot annonce qu'il quitte le parti

Le vice-président du Front national (FN), Florian Philippot, en désaccord avec la présidente du parti Marine Le Pen, a annoncé jeudi matin qu'il quittait le FN. Il dit contester la réorganisation du parti d'extrême droite.

'Je n'ai pas le goût du ridicule. Bien sûr, je quitte le Front national', a déclaré Florian Philippot à la chaîne de télévision France 2. 'J'ai vu semaine après semaine que cette refondation se passait mal', a déclaré le vice-président.

Conseiller occulte de Marine Le Pen à partir de 2009 et vice-président depuis 2012, l'énarque est un partisan de la 'dédiabolisation' du parti et d'une ligne davantage portée sur un souverainisme anti-Union européenne que sur le discours anti-immigration et identitaire.

Florian Philippot avait été rétrogradé mercredi soir au rang de vice-président sans attribution du Front national pour avoir refusé de quitter la présidence de son association 'Les Patriotes'. Il est notamment accusé d'entretenir des velléités d'indépendance.

/ATS