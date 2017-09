Dynamisme du commerce extérieur en août

Le commerce extérieur de la Suisse s'est renforcé en août. Alors que les importations, corrigées des jours ouvrables, ont bondi de 9,9% en un an, les exportations se sont étoffées de 3,9%. La balance commerciale a bouclé sur un excédent de 2,2 milliards de francs.

En termes réels, les exportations ont augmenté de 6,1% à 16,3 milliards de francs. En chiffres désaisonnalisés, les envois vers l'étranger ont confirmé la bonne tenue affichée au cours des mois précédents, progressant en l'espace d'un mois de 0,7% (+2,8% en termes réels), écrit jeudi l'Administration fédérale des douanes (AFD).

Quant aux importations, elles ont également augmenté en termes réels, gagnant 6,5% au regard de la valeur présentée en août 2016 à 14,2 milliards de francs. Par rapport au mois précédent, elles ont enregistré une expansion de 4,3% (+3% en termes réels).

Exceptés la bijouterie et la joaillerie, dont les exportations ont chuté en chiffres corrigés des jours ouvrables de 13,2% en un an, et des produits chimiques et pharmaceutiques, qui ont eux stagné, les envois de tous les groupes de marchandises ont crû. Le secteur des machines et de l'électronique, dont les livraisons vers l'étranger ont augmenté de 10,8%, a généré à lui seul deux cinquièmes de la progression.

/ATS