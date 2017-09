Une centaine de Tessinois fête à Berne l'élection d'Ignazio Cassis

Après la victoire de 'leur' candidat Ignazio Cassis, une centaine de membres du PLR tessinois se sont rassemblés devant le Palais Fédéral pour l'acclamer. Le cortège de 'fans' a brandi des drapeaux avec le logo du parti tessinois et des ballons rouges et bleus.

'Ignazio, Ignazio, Ignazio!', ont-ils scandé en coeur sur la place Fédérale. Ils venaient pour la plupart du stamm du PLR Suisse dans un restaurant situé dans les environs du Palais Fédéral.

Lorsque M. Cassis est sorti sur la place, les supporters ont lâché les ballons qui se sont envolés au-dessus du Palais Fédéral. Des cris de joie et des bravos ont fusé de tous côtés. Un ensemble de mandolines venant de Gandria (TI) et de Mendrisio (TI) a joué de la musique populaire tessinoise. 'Nous nous sommes levés à 4 heures du matin pour soutenir musicalement notre candidat', ont raconté les musiciens.

'Nous ressentons une joie extrême' a déclaré Michele Gaffuri, conseiller communal PLR à Breggia (TI), au sud du canton. 'Nous attendions ce moment depuis des années'. Selon M. Gaffuri, Ignazio Cassis pourra mieux comprendre 'les problèmes que nous avons'.

Mentor pour les jeunes

'C'est une journée historique, parce que après 18 ans non seulement le Tessin, mais toute la Suisse italienne est à nouveau représentée au gouvernement fédéral', a déclaré Fabio Käppeli, 22 ans, député PLR au Grand Conseil tessinois et président des jeunes PLR jusqu'en 2015.

Selon lui, c'est notamment un jour important pour les jeunes PLR tessinois: M. Cassis a été le mentor pour nombre d'entre eux. 'Il m'a moi-même soutenu quand je suis entré en politique. Et quand on avait besoin de son aide, on pouvait l'appeler même à l'étranger. Il répondait toujours', a-t-il souligné.

Selon Fabio Käppeli, 'M. Cassis ne représente certainement pas tout le Tessin, mais il représente la culture italophone et connaît bien la Suisse'.

Tension palpable

Quelques minutes plus tôt, la tension était palpable au stamm du PLR Suisse où les 'fans' du candidat tessinois étaient réunis pour suivre l'élection. 'Nous sommes sous pression. Il peut toujours y avoir un imprévu', s'est confié une Tessinoise qui connaît Ignazio Cassis depuis l'adolescence. 'Quand Eveline Widmer-Schlumpf a été élue à la place de Christoph Blocher, elle était alors conseillère d'Etat. Exactement comme Pierre Maudet', a-t-elle expliqué.

A l'annonce de l'élection d'Ignazio Cassis, quelques collègues de parti ont brandi des drapeaux avec le logo du parti libéral-radical tessinois. Certains sont montés sur les chaises, le poing levé. Et trois ou quatre admirateurs de M. Cassis se sont mis à danser la polka au milieu du restaurant.

Lorsqu'Ignazio Cassis est monté à la tribune pour tenir son discours, la salle a été plongée dans le silence. Puis, lorsque le désormais conseiller fédéral a enfin accepté l'élection, la foule a crié des 'Hiphiphip-Hourra!'

Bus organisé

Une cinquantaine de personnes sont venues avec un bus depuis le Tessin, a expliqué à l'ats la secrétaire du PLR Tessin, Carmen Didiano. Ces dernières semaines avant l'élection, la demande pour des places dans ces bus avait été forte, a-t-elle ajouté.

'Nous avons fait le voyage avec le président du PLR tessinois: une personne s'est désistée au dernier moment, et c'est Bixio Caprara qui a pris sa place', a-t-elle raconté.

Par ailleurs, une soixantaine de supporters se sont déplacés à titre privé. Il s'agit de personnes actives dans la politique cantonale et communale tessinoise, mais aussi de 'simples citoyens qui soutiennent Ignazio Cassis depuis longtemps', a précisé Mme Didiano.

