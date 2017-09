L'ouragan Maria balaye les îles Vierges américaines

Les îles Vierges américaines et plusieurs territoires dans les Caraïbes étaient balayés mardi soir par les vents violents et les trombes d'eau déversées par l'ouragan Maria. Dans son sillage, outre des destructions, il a laissé deux morts en Guadeloupe française.

Sur l'île St John, encore sonnée par le passage d'Irma il y a moins de deux semaines, l'ouragan Maria de catégorie maximale et ses vents soufflant jusqu'à 270 km/h a fait plier les arbres et engendré des dégâts matériels, sans qu'aucune victime ne soit officiellement à déplorer à ce stade.

L'ancienne sénatrice de l'île de St Croix, Judi Buckley, avait quitté son domicile de la Caroline du Sud pour se rendre à St John et participer aux efforts d'aide post-Irma. Elle s'est retrouvée mardi confrontée à Maria.

'La pluie tombe à l'oblique et les arbres chancellent', a-t-elle assuré. 'Nous sommes devenus le centre d'aide pour Irma et pour nos frères et soeurs de l'autre côté du bassin (à St Croix, ndlr). On ne peut pas être paralysés', a-t-elle ajouté.

Dominique ravagée

Plus tôt mardi, la Dominique avait déjà été ravagée par Maria, qui a isolé l'île caribéenne du reste du monde en coupant les communications. 'Nous avons perdu tout ce que l'argent peut acheter et remplacer', a ainsi écrit sur Facebook le premier ministre local Roosevelt Skerrit.

Seule une poignée d'habitants ont réussi à faire passer le message par radio, décrivant le chaos qui règne sur l'île où vivent quelque 72'000 personnes, avec des arbres à terre et des toits de maison soufflés. En raison de conditions météorologiques extrêmement délicates, deux missions de secours pour la Dominique ont été reportées à mercredi.

L'ouragan 'potentiellement catastrophique', selon les météorologues américains, a également fait deux morts et deux disparus sur l'île française de La Guadeloupe. Il continue de se diriger vers des îles déjà touchées par Irma, Porto Rico en tête.

Sur ce territoire américain, où quelque 50'000 foyers sont toujours privés d'électricité depuis le passage d'Irma, le gouverneur Ricardo Rossello Nevares a appelé la population à évacuer les zones les plus sensibles de l'île, qui devrait être frappée par Maria mercredi. L'ouragan, a averti le gouverneur de l'ancienne colonie espagnole, 'pourrait être le pire du siècle (dernier) à Porto Rico'.

