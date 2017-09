Election au Conseil fédéral: une nuit des longs couteaux très calme

Comme à chaque veille d'élection au Conseil fédéral, parlementaires fédéraux et journalistes se sont retrouvés mercredi soir à l'hôtel Bellevue à Berne pour la traditionnelle nuit des longs couteaux. Mais cette fois-ci l'issue ne semblait faire aucun doute.

Ignazio Cassis, le grand favori au poste du conseiller fédéral PLR démissionnaire Didier Burkhalter, a fait, vers 19h00, une brève apparition dans le bar du luxueux hôtel, où plusieurs élections ont été faites ou défaites. Il est ensuite allé manger, avant de revenir un court moment au bar après 22h00.

Cette brève apparition du libéral-radical tessinois ne peut cependant pas être interprétée comme un signe, la grande majorité des parlementaires et des journalistes estimant qu'il succédera au Neuchâtelois Didier Burkhalter mercredi matin.

UDC prudente

'Beaucoup de choses peuvent encore se passer cette nuit, mais rien de décisif', a déclaré le président du PDC, Gerhard Pfister. Quelques heures plus tôt, le groupe démocrate-chrétien avait refusé d'émettre une consigne de vote, estimant les trois candidats du PLR, la Vaudoise Isabelle Moret, le Genevois Pierre Maudet et Ignazio Cassis étaient qualifiés pour le poste et éligibles. 'La majorité des parlementaires alémaniques PDC voteront pour M. Cassis demain', a assuré M. Pfister.

Le président de l'UDC, Albert Rösti, s'est quant à lui montré plus prudent. Rien n'est encore sûr, a-t-il expliqué, le PS et le PDC ne s'étant pas exprimés clairement après les auditions des candidats. Il conseille à ces partis de ne pas jouer un petit jeu. 'Ce serait un non-sens politique', a-t-il averti.

La possibilité d'une candidature sauvage - notamment celle que le parti socialiste se prononce pour l'ancienne conseillère d'Etat tessinoise Laura Sadis - semblait pratiquement exclue, selon un avis général recueilli au bar. Bien que les dés n'aient pas encore été jetés, les couteaux semblaient plutôt émoussés que longs mercredi soir.

/ATS