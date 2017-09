Il donnait les réponses à distance pour l'examen théorique

Les autorités soleuroises ont découvert un important cas de tricherie organisée à l'examen théorique du permis de conduire. Un homme de 41 ans a apparemment donné les résultats aux questions à 20 candidats reliés à lui en direct avec un équipement audiovisuel.

Le quadragénaire de nationalité kosovare fournissait ses services en exigeant des candidats plusieurs milliers de francs, indique mardi la police soleuroise. Le jour de l'examen, il transmettait les réponses exactes depuis l'extérieur.

Les candidats à l'examen étaient équipés d'une mini-caméra, de mini-écouteurs, d'un appareil de réception et d'un émetteur. Cette installation était en partie intégrée dans les vêtements des personnes concernées, voire placée sous leurs vêtements.

Au total, 20 personnes de nationalité albanaise, kosovare, macédonienne et suisse ont fait appel aux services du suspect entre décembre 2014 et mars 2016. Elles devront, elles aussi, répondre de leurs actes face à la justice. Il s'agit d'hommes et de femmes qui ont passé leur permis de conduire à Olten (SO) et à Bellach (SO), constatent les enquêteurs.

