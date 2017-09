Axpo devrait redevenir bénéficiaire en 2016/2017

Axpo estime être en mesure de renouer avec les chiffres noirs au terme de l'exercice en cours. Le groupe énergétique alémanique, numéro deux du secteur en Suisse, avait essuyé une lourde perte nette de 1,25 milliard en 2015/2016.

Le retour en zone bénéficiaire s'explique par l'absence cette fois de correctifs de valeur d'ampleur, a indiqué l'entreprise basée à Baden (AG) en publiant mardi un avertissement sur résultat. L'exercice 2016/2017 doit être clôturé dans une dizaine de jours, le 30 septembre prochain.

Financement propre

A la faveur des mesures engagées pour redresser le cap, Axpo se dit capable dès 2020 de pouvoir financer par ses propres forces la nouvelle orientation stratégique arrêtée à fin 2016. Son optimisme se fonde sur les progrès accomplis dans le domaine opérationnel et les perspectives améliorées de rentabilité.

Pour mémoire, la stratégie future d'Axpo entend réunir les compétences dans les énergies renouvelables et la clientèle internationale avec les réseaux et l'utilisation de l'énergie dans une nouvelle unité appelée Axpo Solutions. Cette entité sera ouverte aux investisseurs, rappelle le communiqué.

Mutation sectorielle

Après six mois en 2016/2017, le groupe alémanique avait dégagé un bénéfice net de 424 millions de francs, contre 350 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires avait de son côté reculé de 1,8% pour se fixer à 2,99 milliards. Les comptes de l'exercice en cours seront présentés le 20 décembre.

Actif aussi dans le nucléaire, Axpo reste sur trois exercices complets négatifs, dans le contexte de mutation du secteur en Suisse et à l'étranger. L'entreprise a également procédé à une dépolitisation de son conseil d'administration, en faisant entrer non plus des représentants des cantons mais des experts.

/ATS