L'ouragan Maria, en catégorie 4, devient « extrêmement dangereux »

L'ouragan Maria devient 'extrêmement dangereux' et est désormais classé en catégorie 4, a annoncé le centre américain des ouragans (NHC) lundi soir. La dépression se trouve à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de La Martinique et charrie des vents de 215 km/h.

Les prévisions annoncent un renforcement du cyclone pendant les 24 à 36 prochaines heures, a précisé le NHC. Maria devrait devenir un ouragan extrêmement dangereux pendant les deux prochains jours.

'Le centre de Maria va se rapprocher de la Dominique et des îles Leeward voisines dans les prochaines heures, dans la partie nord-est extrême de la mer des Caraïbes pour le reste de la nuit de lundi et pour mardi, et approcher de Porto-Rico et des îles Vierges dans la nuit de mardi et mercredi', précise le NHC.

Les Caraïbes, ravagées par Irma il y a une dizaine de jours, sont en état d'alerte. Les autorités françaises de la région ont ordonné l'évacuation des zones à risque.

Alerte rouge en Guadeloupe

La Martinique est passée lundi en alerte 'violette' cyclonique, le plus haut niveau, qui entraîne le confinement de la population. Outre la Martinique, Maria, qui progresse à 17km/h dans la direction ouest-nord-ouest, selon le NHC, menace une autre île française des Antilles, la Guadeloupe, ainsi que Saint Kitts and Nevis, Montserrat (Royaume-Uni), et la Dominique, île anglophone indépendante.

La Guadeloupe a, elle, été passée en alerte rouge cyclonique et des alertes ouragan ont également été déclenchées à Sainte-Lucie et dans les îles Vierges britanniques et américaines.

Au moins 40 personnes sont mortes dans les Caraïbes lors du passage d'Irma, dont onze personnes à Saint-Martin du côté français et quatre du côté néerlandais. En Floride, l'ouragan a fait au moins 50 morts, selon un nouveau décompte établi lundi à partir de plusieurs bilans donnés par les autorités locales.

/ATS