Trump et Xi d'accord pour « maximiser la pression » (Maison Blanche)

Le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping ont eu lundi un entretien téléphonique. Ils vont 'maximiser la pression sur la Corée du Nord via une application vigoureuse des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU', dit la Maison Blanche.

Les deux dirigeants ont discuté 'du mépris de la Corée du Nord à l'égard de la communauté internationale et de ses efforts pour déstabiliser l'Asie du nord-est', a ajouté la présidence américaine.

Les ministres des Affaires étrangères des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU se réuniront jeudi à New York pour s'entretenir sur la prolifération des armes de destruction massive et sur la menace nucléaire causée par la Corée du Nord.

'Les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU parlent vraiment d'elles-mêmes' et expriment 'une vision unanime de ce qu'il faut faire pour que la Corée du Nord modifie son attitude', a dit le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson.

Le Conseil de sécurité a adopté cet été deux nouveaux trains de sanctions de plus en plus fermes contre Pyongyang, le dernier après le plus puissant essai nucléaire nord-coréen à ce jour. La Chine, comme la Russie, ont exprimé des réticences face à la volonté américaine de renforcer toujours plus les sanctions, mais ont fini par voter ces résolutions.

Depuis, Washington a appelé Pékin et Moscou à faire pression plus fortement pour pousser le régime de Kim Jong-Un à abandonner ses ambitions nucléaires et à revenir à la table des négociations.

Acte d'hostilité

Les nouvelles sanctions imposées à la Corée du Nord sont 'cruelles, immorales et inhumaines' et ne feront qu'accélérer son programme nucléaire, a averti pour sa part averti lundi le ministère nord-coréen des Affaires étrangère, dans un communiqué publié par l'agence officielle KCNA.

Le nouveau train de sanctions adopté la semaine passée par le Conseil de sécurité de l'ONU constitue un 'acte d'hostilité pour éliminer physiquement le peuple' nord-coréen, dénonce le ministère, cité par KCNA.

Vols américains

Par ailleurs, sur le terrain, quatre chasseurs F-35B et deux bombardiers B-1B ont pris part à des exercices de simulation de bombardement, rapporte l'agence sud-coréenne Yonhap. L'agence cite une source non identifiée au sein du gouvernement sud-coréen. C'est une démonstration de force après le dernier essai balistique nord-coréen.

Il s'agirait, s'ils sont confirmés, des premiers vols américains dans la région depuis que le Nord a réalisé le 3 septembre son sixième essai nucléaire et envoyé un missile balistique au-dessus du Japon vendredi.

Manoeuvres sino-russes

De leur côté, la Chine et la Russie ont entamé lundi des manoeuvres navales non loin de la Corée du Nord. Elles se déroulent dans le golfe de Pierre le Grand, au large du grand port de Vladivostok dans l'Extrême-Orient russe.

Ce golfe ne se trouve pas loin de l'étroite frontière entre Russie et Corée du Nord, et dans la partie méridionale de la mer d'Okhotsk, qui baigne aussi le nord de Hokkaido. Ce sont les deuxièmes manoeuvres navales sino-russes de l'année. Les premières avaient eu lieu en mer Baltique en juillet.

/ATS