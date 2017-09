Donald Trump moqué aux Emmy Awards

Les acteurs John Lithgow (qui interprète Winston Churchill dans le drame politique 'The Crown'), Laura Dern et Kate McKinnon ont empoché les premiers Emmy Awards dimanche soir à Los Angeles. Les animateurs de la soirée ont taillé un costard au président Donald Trump.

'Nous savons que la plus grande star de la télé l'an dernier était Donald Trump. Et Alec Baldwin' bien sûr, a ironisé l'animateur Stephen Colbert, en référence au comédien qui imite le président Donald Trump dans l'émission satirique 'Saturday Night Live' (SNL), et a propulsé l'audience de l'émission à des records en 2017.

L'ex-attaché de presse de la Maison Blanche, Sean Spicer, lui aussi souvent moqué par les animateurs lorsqu'il occupait ce poste, était présent dans la salle.

Artistiquement parlant, Kate McKinnon a décroché son prix pour avoir incarné Hillary Clinton pendant la campagne présidentielle sur SNL. Elle a remercié son modèle pour 'avoir fait preuve de bonne grâce'.

En l'absence de 'Games of Thrones', l'édition 2017 des Emmy Awards, qui récompensent les meilleurs programmes à la télévision, laisse le champ libre à de nouveaux titres comme les séries de science-fiction 'Stranger Things', 'Westworld' ou encore 'La servante écarlate'.

/ATS