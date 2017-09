Les tatoueurs avaient rendez-vous à Montreux (VD)

Des pointures du tatouage étaient présentes ce week-end à Montreux. Durant trois jours, le Montreux Tattoo Convention a attiré quelque 10'000 personnes. Une quatrième édition est annoncée pour l'année prochaine.

'Nous sommes très satisfaits. Les tatoueurs n'ont pas arrêté de travailler', a expliqué dimanche à l'ats Philippe Aillaud, co-organisateur.

Cent soixante tatoueurs avaient fait le déplacement. Et certains venaient de loin, de Corée, du Japon ou des Etats-Unis. Pour limiter leurs frais de déplacement vers l'Europe et leur permettre de faire d'une pierre trois coups, la manifestation montreusienne se tient peu avant les conventions de Londres et de Barcelone.

La manifestation présente une large palette de styles: maori, old school, design, graphique ou hyper-réaliste. 'Je fais la sélection. C'est important pour moi que 100% des styles soient représentés', a expliqué M. Aillaud.

Le nombre de tatoueurs est volontairement limité. 'J'ai refusé cette année 250 magasins. On veut garder cette taille, c'est plus raisonnable, car il faut que les tatoueurs travaillent tous.' Le public est composé en majorité de Romands, de nombreux Français et de plus en plus d'Alémaniques qui découvrent la convention.

'On fait venir des tatoueurs qu'on ne peut voir nulle part ailleurs en Suisse', ajoute M. Aillaud. Beaucoup de visiteurs ont pris rendez-vous. 'On a une clientèle qui sait ce qu'elle veut et qui arrive avec un budget', a-t-il observé.

Une quatrième édition est prévue du 21 au 23 septembre 2018. 'On y travaille déjà', a confié M. Aillaud.

/ATS