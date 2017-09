La Fête des vendanges a attiré 40'000 personnes à Russin (GE)

Russin, petite commune de la campagne genevoise de 400 habitants, a vibré ce week-end au rythme de sa traditionnelle Fête des vendanges. Cet événement devenu une véritable vitrine du terroir a attiré 40'000 personnes.

'On est quasiment passé entre les gouttes', se réjouit dimanche Marc Baudat du comité d'organisation de cette 55e édition de la Fête des vendages. Le bilan en termes de fréquentation est donc nettement meilleur que le cru 2016, qui avait été gâché par une météo maussade.

Dans le canton de Genève, la Fête des Vendanges est une des plus grosses manifestations du canton. Tout le monde s'y bouscule: familles, citadins, voisins, copains, quelques touristes mais aussi de nombreux politiciens. Pendant un week-end, ce petit village niché au coeur du vignoble du Mandement devient 'the place to be'.

Les festivités ont débuté vendredi soir avec un grand bal populaire. Samedi, après la cérémonie d'intronisation et d'élévation de grade des compagnons de l'Académie du Cep, c'était au tour des enfants de fêter de terroir. Dimanche, le traditionnel cortège et sa quinzaine de chars ont paradé en fanfare dans les rues de Russin.

Plus de 135 crus

Le public était visiblement ravi d'admirer les moutons, les Saint-Bernard, les sonneurs de cloches et les chars des jeunesses locales. Un bateau de pirates et des Blues Brothers ont aussi fait forte impression. Les vieux tracteurs pétaradants donnaient une touche nostalgique à ce cortège.

Les trente cépages du vignoble genevois et ses producteurs étaient à l'honneur tout au long du week-end. Il était possible de déguster plus de 135 crus. Par contre, pas d'alcool fort lors de cette manifestation afin de lutter contre les excès. Aucun incident n'a été signalé ce week-end.

/ATS