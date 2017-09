Les vainqueurs de la Gordon Bennett ont reçu leur prix

L'équipage français, vainqueur de la course de ballons à gaz Gordon Bennett, a reçu son prix samedi soir. Les pilotes thurgoviens et espagnols, qui ont respectivement remporté la deuxième et la troisième place, sont également montés sur le podium.

La cérémonie s'est déroulée devant les 21 équipages participants, ainsi que 400 invités, indique dimanche la Fédération aéronautique internationale (FAI) qui se réjouit du succès de la manifestation tant au niveau sportif que populaire. 'Avec 23'000 visiteurs, l'affluence a largement dépassé les attentes des organisateurs', souligne-t-elle.

La course a débuté le 8 septembre à Epagny. Les vainqueurs ont atterri dimanche à 08h35 en Estonie après avoir parcouru 1834 km. L'équipage thurgovien, composé de Kurt Frieden et de Pascal Witprächtiger, a lui volé sur 1366 km jusqu'au nord-est de la Pologne. Deux autres équipes suisses étaient également en lice.

Le principe de cette compétition plus que centenaire n'est pas de rester le plus longtemps dans les airs mais de parcourir le plus grand nombre de kilomètres. La distance est calculée en ligne droite entre les points de décollage et d'atterrissage.

/ATS