Le tirage du Swiss Loto a fait un nouveau millionnaire samedi. L'heureux gagnant a trouvé les six bons numéros, soit le 4, 8, 12, 27, 40 et 41, ainsi que le numéro chance, le 2. Le rePLAY était le 05 et le joker, le 801914.

Le chanceux a remporté très exactement 8'418'717 francs et 65 centimes, indique la Loterie romande dans un communiqué. Le montant en jeu lors du prochain tirage s'élève à 1,5 million de francs.

/ATS