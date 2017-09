La Suisse libère la militante basque Nekane Txapartegi

Après une année et demie passée en détention en vue de son extradition, la militante basque Nekane Txapartegi est libérée. La Suisse a levé vendredi la mesure de détention. L'Espagne venait de retirer sa demande d'extradition à cause de la prescription de la peine.

Les avocats de Nekane Txapartegi ont immédiatement demandé de mettre un terme à sa détention. Le jour même de la décision de la plus haute cour d'Espagne, l'Audencia Nacional à Madrid, soit jeudi, ils ont demandé sa libération immédiate à l'Office fédéral de la justice (OFJ), a expliqué vendredi à l'ats l'un d'eux, Oliver Peter.

Ce dernier confirme ainsi les affirmations de l'organisation de défense des droits humains 'augenauf'. 'Il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas libérée aujourd'hui. Elle est détenue arbitrairement depuis un an et demi', a-t-il ajouté. L'OFJ a accédé vendredi à cette requête, a indiqué de son côté l'office.

Sur demande des avocats de la militante, l'Audiencia Nacional a constaté jeudi que la peine était prescrite, explique Oliver Peter. Les avocats avaient déposé la demande début septembre. La question d'un dédommagement éventuel sera sans doute examinée, a précisé l'homme de loi.

Arrêtée en 1999

Mme Txapartegi avait été arrêtée en Espagne en 1999. Elle affirme avoir été torturée et violée pendant les cinq premiers jours de sa détention. Ses aveux de collaboration avec l'organisation basque ETA, qui lui ont valu une condamnation, auraient été faits sous la torture.

Après son arrestation en 1999, Mme Txapartegi passe neuf mois en détention préventive avant d'être libérée sous caution. En 2007, elle écope d'une peine de six ans et neuf mois de prison. En appel en 2009, la peine est confirmée. En 2017, elle est révisée à trois ans et six mois, à la suite d'un changement de loi.

Fuite en Suisse

Avant d'être incarcérée, Mme Txapartegi prend la fuite et s'installe en Suisse sous une fausse identité. Elle est arrêtée à Zurich le 6 avril 2016. Enfin, en mars dernier, l'OFJ a décidé d'extrader la quadragénaire, une décision sur laquelle il est maintenant revenu.

