Premier gel au sol depuis le début de l'automne météorologique

Le gel au sol a fait vendredi à l'aube sa première irruption depuis le début de l'automne météorologique. Dans certaines vallées alpines d'altitude, on a même constaté du gel à deux mètres au-dessus du sol. La chute de 20 degrés est spectaculaire.

Du gel au sol vers la mi-septembre n'est certes pas extraordinaire. Mais 'c'est très tôt et plutôt rare', a commenté un spécialiste de meteonews interrogé par l'ats.

En plaine, la température la plus basse a été enregistrée à Berne avec -1,5 degré. A Meiringen (BE), Sion, Koppigen (BE) et Altdorf, le mercure est descendu entre 0,9 et 0,5 degré, a indiqué le service météorologique meteonews. Le thermomètre s'est arrêté à exactement 0 degré à Mühleberg (BE) et Tänikon (TG).

Dans les vallées alpines, le record négatif a été mesuré à Buffalora, au col de l'Ofen (GR), à 1970 mètres d'altitude, avec -5,9 degrés. A Andermatt (UR), il a fait -3,5 degrés. Dans la 'Sibérie de la Suisse', à La Brévine (NE), à 1050 mètres d'altitude, le mercure n'est descendu 'qu'à' -1,2 degré.

Un fait marquant, souligne meteonews, est la différence de température survenue en 24 heures. Ainsi par exemple à Thierachern, près de Thoune (BE), la température était encore de 22,9 degrés jeudi matin à 07h00. Vendredi matin, elle affichait 1,7 degrés, soit 21,2 degrés plus froid.

A Berne, il faisait 20 degrés jeudi matin et seulement 3 degrés à la même heure et au même endroit vendredi matin. Soit une chute de 17 degrés.

