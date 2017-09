La Mobilière a poursuivi sa croissance au premier semestre

Le Groupe Mobilière a réalisé un premier semestre en croissance. L'assureur coopératif bernois a dégagé un bénéfice en hausse de 12,8% comparé à la même période de l'année dernière, à 258,3 millions de francs.

A fin juin dernier, le volume de primes encaissées a atteint quelque 2,61 milliards de francs, contre 2,49 milliards il y a un an (+5%). Sur cette somme, plus de 2 milliards proviennent du secteur non-vie et 543,9 millions du secteur vie, indique vendredi la Mobilière dans un communiqué.

Le résultat après impôts s'élève à 233,6 millions de francs pour le secteur non-vie et 24,7 millions pour le secteur vie, contre respectivement 216,7 et 12,3 millions au terme des six premiers mois de 2016. L'évolution des marchés financiers a en outre eu des répercussions positives sur le résultat des placements, dont le taux de rendement s'est inscrit à 1,3%, contre 1,1% il y a une année.

/ATS