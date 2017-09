Bénéfice semestriel net quasiment triplé pour Aevis Victoria

La société fribourgeoise Aevis Victoria a réalisé un résultat positif au premier semestre. Le groupe de cliniques privées et d'hôtels de luxe a presque triplé son bénéfice, qui est passé de 4,5 millions de francs après six mois en 2016, à 12,2 millions cette année.

Le chiffre d'affaires net a lui aussi augmenté de 15,3% en glissement annuel, pour atteindre 295,2 millions de francs, indique vendredi Aevis Victoria dans un communiqué. La société a expliqué avoir profité de l'intégration de la clinique Générale-Beaulieu à Genève.

Deux désinvestissements ont généré un gain sur investissements de 11,7 millions de francs: la participation de 11,9% dans LifeWatch a été vendue à BioTelemetry, et celle, minoritaire, dans la clinique des Tilleuls à Bienne (BE), au groupe Hirslanden. Cette rentabilité accrue devrait se maintenir et permettre de proposer une augmentation de la distribution aux actionnaires lors de la prochaine assemblée générale, indique Aevis.

Au niveau opérationnel, l'excédent brut d'exploitation (EBITDA) s'est monté à un peu plus de 42,9 millions de francs, contre 42,2 millions il y a une année. La marge correspondante est, elle, de 14,5%, contre 16,5% douze mois plus tôt. L'EBITDA normalisé, qui exclut les effets de saisonnalités du segment hôtelier, a atteint 50,2 millions, soit une marge EBITDA de 17%.

Pour l'ensemble de l'exercice 2017, Aevis s'attend à réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 700 millions de francs. L'entreprise fribourgeoise espère aussi un EBITDA normalisé de plus de 100 millions.

/ATS