Le Brésilien Michel Temer dans l'oeil de la justice

Le procureur général du Brésil a présenté jeudi une nouvelle demande de mise en accusation contre le président Michel Temer pour obstruction à la justice et participation à une organisation criminelle. Il est soupçonné d'avoir trempé dans un scandale de corruption.

Fin juin, le chef de l'Etat avait déjà été accusé formellement de corruption passive, mais il était parvenu à empêcher l'ouverture d'un procès à son encontre en obtenant une large majorité à la chambre des députés, seule habilitée à donner suite à la procédure.

D'après le document officiel du procureur Rodrigo Janot, 'Michel Temer est accusé d'avoir joué le rôle de leader de l'organisation criminelle depuis 2016', date à laquelle il a remplacé à la tête du pays l'ex-présidente Dilma Rousseff, destituée pour maquillage des comptes publics. Il est notamment accusé de racket dans une affaire de corruption présumée liée au géant agroalimentaire JBS.

Le réseau de corruption aurait permis aux accusés d'empocher 587 millions de réais de pots-de-vin (environ 180 millions de francs au taux de change actuel), ajoute le document.

La demande de mise en accusation de jeudi concerne aussi six autres membres du parti de M. Temer, le PMDB (centre-droit), et parmi eux deux de ses principaux ministres. La Chambre des députés va décider si M. Temer doit ou non comparaître devant la Cour suprême.

Ces accusations s'appuient notamment sur les confessions explosives du magnat de la viande Joesley Bastista, auteur d'un enregistrement compromettant pour le président Temer qui a déclenché un véritable séisme politique au Brésil.

Dans cet enregistrement clandestin, le chef de l'Etat semble donner son accord pour l'achat du silence d'un député aujourd'hui en prison.

'Absurde' répond Temer

Dans un communiqué, Michel Temer a dénoncé une 'campagne irresponsable' le visant et a qualifié d''absurde' et 'd'irresponsable' la nouvelle accusation présentée jeudi.

'Cette deuxième demande de mise en accusation est pleine d'absurdités', a-t-il dénoncé, indiquant que le procureur veut 'maintenir sa conduite irresponsable pour couvrir ses propres erreurs'.

