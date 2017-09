CFF RailAway: plus de clients mais un chiffre d'affaires en baisse

Au cours du premier semestre 2017, le chiffre d'affaires de l'offre CFF RailAway a connu une diminution de 5,5% par rapport à la même période l'année dernière. Pourtant le nombre de clients a crû de 1,5%.

734'453 personnes ont pris le train pour leurs loisirs lors des six premiers mois de l'année, a indiqué jeudi dans un communiqué CFF RailAway.

Le recul du chiffre d'affaires est en partie dû aux mauvaises conditions météorologiques au cours de l'hiver 2016/2017. Elles ont entraîné une baisse des ventes d'offres Snow'n'Rail, plus lucratives que les autres offres hivernales, précise la firme. Les voyages de groupe sur mesure et les formules sur plusieurs jours se sont également moins bien vendus.

Les ventes du segment 'Calme et détente' ont connu un recul de 23,2%. Les offres artistiques et culturelles ont, par contre, connu une forte hausse (+53,2%). La programmation des musées et en particulier l'exposition 'Monet' à la Fondation Beyeler ont contribué à ce boom, estime CFF RailAway.

Au niveau des excursions journalières, ce sont les offres 'Nature et curiosités' qui ont connu la plus forte progression (+22,5%).

CFF RailAway note que 'les clients sont aujourd'hui face à un choix écrasant d'offres de loisirs'. C'est pourquoi l'entreprise a décidé d'adapter sa stratégie. Au plus tard à partir d'avril 2018, les clients des transports publics pourront composer eux-mêmes leurs offres combinées.

/ATS