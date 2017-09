Le Zurich Film Festival ouvre le 28 septembre avec « Borg/McEnroe »

Le Zurich Film Festival (ZFF) prépare son tapis vert. Le film suédois 'Borg/McEnroe' lancera les festivités le 28 octobre. Comme de coutume, plusieurs stars d'Hollywood sont attendues sur les bords de la Limmat. Au total, 160 films seront projetés.

La présidente de la Confédération Doris Leuthard inaugurera la 13e édition du festival qui dure jusqu'au 8 octobre, ont indiqué les organisateurs jeudi. Dans la foulée sera projeté le film 'Borg/McEnroe' retraçant la rivalité des deux légendes du tennis en 1978 et 1981. Sa sortie est prévue le 12 octobre sur les écrans suisses.

Parmi les grands noms qui se déplaceront à Zurich, on trouve Al Gore. L'ancien vice-président des Etats-Unis présentera, en clôture du festival, la suite de son célèbre film sur le changement climatique 'An Inconvenient Truth': 'An Inconvenient Sequel: Truth To Power'. Celui-ci sort sur les écrans romands le 11 octobre.

Première mondiale

Le célèbre réalisateur Rob Reiner ('Quand Harry Rencontre Sally', Des Hommes d'Honneur') recevra le prix 'A Tribute To...'. A cette occasion, il montrera en première mondiale son nouveau film 'Shock and Awe', l'histoire vraie de quatre journalistes américains traités de traîtres pour avoir remis en question les allégations du gouvernement de George W. Bush sur les armes de destruction massive en Irak.

L'actrice Glenn Close viendra chercher un Golden Icon Award. Son nouveau film 'The Wife' sera projeté à cette occasion, l'histoire d'une femme qui a tout sacrifié pour la carrière littéraire de son mari.

Trois compétitions

Enfin, le Career Achievement Award sera décerné à Aaron Sorkin, scénariste oscarisé pour 'The Social Network' et auteur de la pièce de théâtre à l'origine du film 'Des Hommes d'Honneur'. Il montrera à Zurich son premier film en tant que réalisateur: 'Molly's Game', basé la vie d'une ancienne skieuse d'élite qui a organisé pendant une décennie des tournois de poker avant de se faire arrêter par le FBI. La sortie est prévue le 21 février 2018 en Suisse romande.

Outre les stars, le ZFF c'est aussi une compétition divisée en trois catégories: meilleure fiction internationale, meilleur documentaire international et Focus: Suisse, Allemagne, Autriche. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 7 octobre.

Moins de films

Un riche programme attend les cinéphiles hors compétition. Un coup de projecteur sera par exemple porté sur la production cinématographique hongroise.

Le public pourra en outre à nouveau découvrir gratuitement des séries de télévision projetées sur grand écran. Des rétrospectives seront consacrées aux lauréats de prix, Glenn Close, Aaron Sorkin et Rob Reiner.

Le ZFF dispose cette année d'un budget de 7,3 millions de francs, contre 7,2 millions en 2016. Le nombre total de films est quant à lui en recul avec 160 (172 en 2016). Ils proviennent de 49 pays.

